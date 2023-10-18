ДТЕК навіть при блекаутах не вимикатиме електрику 10% споживачів на Київщині

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Assosiated Press

Працівники «ДТЕК Київські регіональні електромережі» вдвічі зменшили кількість споживачів, які приєднані до енергомереж критичної інфраструктури. Саме їм торік не відключали енергопостачання.

Цієї зими таких споживачів буде 10,5% на весь регіон. Про це Forbes сказав Віталій Шайда, гендиректор «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Минулої зими підʼєднаних до мереж критичної інфраструктури споживачів було близько 246 тисяч, або 23%, цієї зими їх буде близько 114 тисяч, або 10,5%.

Досягнути більшого показника поки що неможливо, каже Шайда. «Треба повністю змінювати схему подачі електроенергії, це довго і дорого», — пояснює він.