У росії відкликали ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань

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Держдума рф ухвалила закон про відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань.

Про це пише російське медіа «Настоящее время».

Законопроєкт подали в Держдуму 13 жовтня після заяви путіна про те, що можна подумати про відкликання ратифікації договору, бо США не ратифікували його.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков перед цим заявляв, що ухвалення такого закону не означатиме, що рф почне проводити ядерні випробування. Однак у лютому 2023 року путін доручив підготувати полігон для випробування ядерної зброї на Новій Землі, якщо Штати зроблять це першими.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань прийняли на 50-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 1996 року. Його підписали 177 держав, але ратифікували 138.