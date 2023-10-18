Для Ірану відкрився експорт ракетного озброєння — сплив термін резолюції ООН. Євросоюз, однак, продовжив обмеження

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Reuters / «Бабель»

Термін дії резолюції ООН 2231 від 2015 року, що вводила санкції проти Ірану й обмежувала країну у продажі ракетного озброєння, сплив 18 жовтня 2023 року.

Про це повідомив заступник голови МЗС Ірану з політичних питань Багері Кані.

«Відсьогодні всі обмеження, накладені на фіз- та юросіб зі списку 2231, включно із замороженням активів, припиняються, і список видалять із сайту ООН», — додав іранський дипломат.

Тим часом Рада Європейського Союзу вирішила зберегти обмежувальні заходи щодо Ірану, як це спочатку передбачав Спільний всеосяжний план дій (JCPoA). Це спричинило те, що, за даними МАГАТЕ, Іран не виконує своїх зобовʼязань.

Рада ЄС прийняла деякі законодавчі акти, щоб зберегти ембарго на поставки зброї та ракет, галузеві й індивідуальні санкції, ідентифікатори, введенні ООН для фізичних і юридичних осіб, які залучені до ядерної або балістичної програм Ірану або повʼязані з «Корпусом вартових ісламської революції» (КВІР).

Однак це не означає введення додаткових санкцій ЄС проти Ірану. Притому всі санкції ЄС, які вже скасували, як передбачає JCPoA, залишаються скасованими.