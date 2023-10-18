США посилюють обмеження на експорт чипів до Китаю

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U.S. Department of Agriculture / Flickr

Сполучені Штати посилюють обмеження на експорт найсучасніших чипів до Китаю. Акції американського виробника графічних процесорів і відеоадаптерів Nvidia та інших напівпровідникових компаній після такої заяви впали.

Про це пише France 24.

Вашингтон намагається зменшити можливості Пекіну стати провідною технологічною економікою світу. Нові правила посилюють ті, які минулого року заборонили продавати до Китаю мікрочипи, за допомогою яких можна створювати системи штучного інтелекту. Також США занепокоєні тим, що нові смартфони від Huawei отримали чипи китайського виробництва.

Водночас Nvidia заявила, що нові обмеження «можуть вплинути на здатність компанії своєчасно завершувати розробку продуктів», якість обслуговування клієнтів і постачання.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо наголосила, що нові правила мають закрити лазівки та запобігти розробці Китаєм штучного інтелекту для військового використання. Однак правила не стосуватимуться чипів для ноутбуків, смартфонів тощо.