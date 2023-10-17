Поліція евакуювала всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів Донеччини

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Поліцейські евакуювали всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів Донецької області. Про це 17 жовтня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Врятувати вдалося 345 дітей. Їх вивезли разом з рідними під час чергового етапу обовʼязкової евакуації на Донеччині.

Жодної дитини не залишилося в населених пунктах:

Залізне, Нью-Йорк і Північне (Бахмутський район);

Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка (Краматорський район).

Станом на початок жовтня в Донецькій області залишалися 40 576 дітей. Більшість із них мешкають доволі далеко від фронту.