З могили «Джуса» знову вкрали шеврони. Поліція порушила справу

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Поліцейські Києва розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над могилою військовослужбовця Андрія Пільщикова з позивним «Джус», який служив у 40 бригаді тактичної авіації. Поліція встановлює зловмисників.

Дівчина військового Меланія Подоляк написала, що з могили Андрія вкрали шеврони побратимів і це не перша така крадіжка. Вона зазначила, що має відео з камери спостереження одного епізоду, на якому добре видно «дорослого чоловіка» біля могили.

Боєць похований на Аскольдовий могилі. Уперше з його могили шеврони вкрали 5 вересня, після чого Меланія встановила там вітрину, щоб уберегти шеврони — коли вона приходить на могилу, то кладе їх під скло.

Один з найдосвідченіших пілотів української авіації Андрій Пільщиков загинув 25 серпня внаслідок зіткнення двох навчальних літаків L-39 на Житомирщині. Тоді загинули ще два пілоти — В’ячеслав Мінка і Сергій Проказін.