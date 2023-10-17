«Голос Америки»: США передали Україні всі обіцяні Abrams — 31 танк

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Reuters

Україна отримала всі обіцяні американською стороною танки М1 Abrams — 31 машину.

Про це пише «Голос Америки», посилаючись на полковника Мартіна ОʼДоннела, представника армії США в Європі й Африці.

Разом із танками в Україну прибули танкісти ЗСУ і технічний персонал, які проходили навчання в Німеччині. Із танками також передали боєприпаси та запчастини.

Майже 200 українців тренувалися на учбових танках на полігонах армії США в Німеччині.