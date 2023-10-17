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National Bank Of Ukraine / Flickr

Програмою «єОселя» скористалися вже чотири тисячі українських родин, вони отримали іпотечні кредити та мають можливість придбати житло. Загалом уже видали кредитів на 5,8 мільярда гривень.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

69% кредитів отримали військовослужбовці та силовики;

13% — педагоги й науковці;

10% — медики.

«Представники цих професій можуть взяти кредит за програмою під 3% з жовтня минулого року. А з серпня цього року ми запустили масову іпотеку, і кредит можуть отримати всі українці, які не мають свого житла або потребують покращення житлових умов. Станом на сьогодні 8% від загальної кількості іпотечних кредитів за програмою видано саме під 7%», — зазначила Бігун.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (118 кредитів) та у забудовника (37). Також двоє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області — 44;

міста Києва — 28;

Рівненської області — 14;

Дніпропетровської області — 12;

Львівської та Одеської областей — по 9.

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків і науковців пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО — 7%.

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» почалася в жовтні минулого року, вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років.

Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.