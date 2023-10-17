Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: НАБУ розшукує нардепа Ярослава Дубневича

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук нардепа від групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Справа стосується розкрадання державного газу на 2,1 мільярда гривень. Раніше НАБУ і Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили депутату про підозру в розтраті майна (ч. 5 ст. 191 КК) і відмиванні грошей (ч. 3 ст. 209 КК). За це загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією.

Пресслужба НАБУ

Справа із розкраданням газу

Слідство вважає, що підконтрольні компаніям Дубневича теплові електростанції Новояворівська та Новороздольська (Львівська область) уклали низку угод про закупівлю за пільговими цінами газу в НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії для населення. Проте газ витратили на виробництво електроенергії, яку потім продали ДП «Енергоринок» за ринковою ціною. Газ ТЕЦ отримували у 2013—2017 роках.

ТЕЦ за цією схемою отримали надприбутки на понад 3,5 мільярда гривень. Дубневич, як йдеться у версії слідства, упродовж 2013—2018 років відмив понад 450 мільйонів зазначеної суми, переводячи їх на рахунки підконтрольної ТОВ і компаній-нерезидентів, а потім повертаючи їх в Україну під виглядом інвестицій в бізнес у Львівській області. НАБУ також показало схему розкрадання, у якій нардепа вважають організатором.

Пресслужба НАБУ

Справу розслідують давно — іншим учасникам схеми про підозру повідомили в січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень) і в серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 мільйона).