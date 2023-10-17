Генштаб: Сили оборони ліквідували 800 російських окупантів за добу

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Getty Images / «Бабель»

Минулої доби російська армія втратила приблизно 800 військових, 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загалом на війні в Україні вже загинули 289 430 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують оборону на сході та півдні України, наступають у напрямку Мелітополя і поблизу Бахмуту.

Українські бійці відбили близько 15 ворожих атак на околицях Синьківки та Іванівки на Харківщині і ще 5 — біля Стельмахівки та Надії на Луганщині. Три атаки відбиті в районі Андріївки на Донеччині.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку. Українські війська відбили там понад 10 атак за добу. Також росіяни безуспішно атакували в районі Марʼїнки.

Українська авіація протягом доби чотири рази вдарила по скупченнях ворожих військ, озброєння і техніки. Ракетні війська збили два гелікоптери на місцях посадки, уразили склад боєприпасів та артилерійську систему ворога.