Генштаб: Сили оборони ліквідували 800 російських окупантів за добу
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Минулої доби російська армія втратила приблизно 800 військових, 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загалом на війні в Україні вже загинули 289 430 росіян.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Сили оборони України продовжують оборону на сході та півдні України, наступають у напрямку Мелітополя і поблизу Бахмуту.
Українські бійці відбили близько 15 ворожих атак на околицях Синьківки та Іванівки на Харківщині і ще 5 — біля Стельмахівки та Надії на Луганщині. Три атаки відбиті в районі Андріївки на Донеччині.
Окупанти намагаються оточити Авдіївку. Українські війська відбили там понад 10 атак за добу. Також росіяни безуспішно атакували в районі Марʼїнки.
Українська авіація протягом доби чотири рази вдарила по скупченнях ворожих військ, озброєння і техніки. Ракетні війська збили два гелікоптери на місцях посадки, уразили склад боєприпасів та артилерійську систему ворога.