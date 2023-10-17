Тривала війна в секторі Гази може погіршити позиції України. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 16 жовтня

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«Бабель»

Якщо протистояння між Армією оборони Ізраїлю та бойовиками ХАМАС затягнеться, або якщо на Ізраїль нападуть війська інших країн ― це погіршить оборонні можливості України, пише The New York Times. Погіршення може статися з двох причин: по-перше, увага світу та урядовців США переключиться на інший регіон, і російсько-українська війна, яка й так поступово «втомлює» людей, відійде на другий план. Друга небезпека ― запаси зброї, про які вже говорили, що вони вичерпуються, можуть закінчитися ще швидше. Про ці побоювання говорить у матеріалі екскерівник українського МЗС Павло Клімкін, також NYT цитує інтервʼю Володимира Зеленського телеканалу France 2 з аналогічними тезами. Втім, щось у війні на Близькому Сході може бути й вигідним для України, йдеться в матеріалі. До прикладу, ще одна війна спонукає західних виробників зброї ще активніше нарощувати виробництво. Також Україна виграє, якщо Джо Байдену вдасться переконати американських конгресменів обʼєднати військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тоді ухвалювати кожен наступний пакет допомоги, скоріш за все, буде простіше.

Натомість редактор відділу міжнародних справ австралійського національного мовника ABC News Джон Лайонс у колонці дозволяє собі більше, ніж NYT: він стверджує, що нова війна показала несправедливе ставлення США до України. По-перше, ХАМАС не становить загрози існування Ізраїлю, це значно слабший супротивник. Українська ситуація, в якій великий та потужний ворог напав на в рази меншу країну ― протилежна. Також Тель-Авів уже отримав від США військову допомогу у величезних обсягах, хоча навіть не просив про неї. Водночас багато з того, про що вже двадцять місяців просить українська влада, досі не доставлене, а на щось навіть немає згоди. Лайонс стверджує, що без допомоги США Україна навряд чи втримається від поразки. І що без переваги в повітрі навряд чи відвоює значну частину своїх територій. Враховуючи повільність Білого дому в наданні Україні літаків F-16 і те, як підтримка Києва серед американців поступово падає, путін зі своїм рішенням перечекати, доки Захід втомиться підтримувати Україну, може домогтися свого, йдеться в колонці. А те, як рішуче й масштабно США вирішили підтримати Ізраїль, показує, що, виявляється, можна було й по-іншому.

Також варта уваги стаття британського видання The Telegraph про таку перевагу танків Leopard, як тихий двигун. Він дозволяє непомітно підʼїхати до росіян на відстань 200 метрів, тоді як старі радянські танки T-64 чутно й за два кілометри. Цікавий сюжет зробив канадійський телеканал CTV News про українську сімʼю, яка з початком повномасштабної війни в Україні виїхала до Ізраїлю й нещодавно знову мусила їхати від війни до Канади. А видання Business Insider написало про українських чоловіків, які з тих чи тих причин хочуть уникнути мобілізації.

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