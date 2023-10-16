Прикордонник із Закарпаття Руслан Сировий отримав ще одну підозру — у держзраді. Він був агентом росії

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Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у державній зраді начальнику відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону Руслану Сировому, який виявився російським агентом.

Про це ДБР повідомило 16 жовтня.

Зараз слідчі перевіряють його контакти та його можливості щодо передачі таємних даних. Раніше Сировий отримав підозру у дезертирстві.

Руслан Сировий після втечі до росії дав велике інтервʼю одному з російських пабліків, де розповів, що був агентом рф ще з 2014 року, ще під час служби на Луганщині. Чоловік передавав бойовикам «ЛНР» інформацію, де розміщені підрозділи Збройних сил України.

Після 24 лютого 2022 року Сировий почав активніше співпрацювати з російським ФСБ. Він служив у прикордонних підрозділах у Лисичанську Луганської області, а інформація, яку він передавав росіянам, допомагала їм завдавати точних ударів по позиціях Сил оборони.

Потім Сировий отримав поранення, пройшов реабілітацію, скористався можливістю перевестися на Закарпаття і у червні 2022 очолив групу кіберзахисту відділення звʼязку одного з прикордонних підрозділів. Сировий в інтервʼю розповідав, що на цій посаді він продовжував передавати дані російським спецслужбам. А коли дізнався, що його збираються перевіряти, повідомив про це своїх кураторів з рф. За їхньою вказівкою, у складі групи ухилянтів він незаконно перетнув кордон з Угорщиною, надалі вилетів у Стамбул, а вже звідти — до Москви.

Руслан Сировий.

Руслан Сировий розповів, що його родина вже отримала російське громадянство і він нібито планує оселитися на Далекому Сході, де йому пропонують роботу та житло.