У «Дії» запустять послугу перереєстрації авто — стартувало бета-тестування

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Clem Onojeghuo / Unsplash

У «Дії» запустили бета-тестування нової послуги, яка допоможе перереєструвати авто онлайн.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

«Вже скоро в «Дії» запустимо революційну послугу з перереєстрації авто, щоб українці купували та продавали машини всього кількома кліками. Сьогодні стартує бета-тестування. Долучайтеся, щоб першими перевірити, як працює сервіс», — зазначив міністр.

Перереєстрація буде доступна для легкових авто, мотоциклів або мопедів.

Продавець має оформити в «Дії» договір та поділитися QR-кодом або посиланням, а покупець, зі свого боку, має ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.

Також у застосунку буде можливість доставки документів. Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення «Укрпошти». Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС.