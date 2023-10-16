В Італії знайшли стародавню «гробницю Цербера». Їй близько 2 тисяч років
- Автор:
- Анна Холоднова
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EBU / Canva Images
Поблизу Неаполя знайшли гробницю Цербера. Вона отримала таку назву через фреску із зображенням триголового пса, що охороняє браму підземного світу. Памʼятку виявили під час підготовки до ремонту міського водогону.
Про це пише Euronews.
Вхід до гробниці був закритий плитою, а всередині дослідники побачили на стіні сцену одного з дванадцятьох подвигів Геракла.
У гробниці також є зображення іхтіокентаврів — міфічних істот, що мають людську верхньою частину тіла, передні кінські ноги і риб’ячі хвости. За словами археологів, гробниця віком дві тисячі років ідеально збереглася.
- Минулого року в Італії археологи знайшли понад два десятки бронзових статуй давньоримських божеств. Археологи досліджували тамтешні руїни стародавньої лазні з 2019 року.