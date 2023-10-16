В Італії знайшли стародавню «гробницю Цербера». Їй близько 2 тисяч років

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EBU / Canva Images

Поблизу Неаполя знайшли гробницю Цербера. Вона отримала таку назву через фреску із зображенням триголового пса, що охороняє браму підземного світу. Памʼятку виявили під час підготовки до ремонту міського водогону.

Про це пише Euronews.

Вхід до гробниці був закритий плитою, а всередині дослідники побачили на стіні сцену одного з дванадцятьох подвигів Геракла.

EBU / Canva Images

EBU / Canva Images

У гробниці також є зображення іхтіокентаврів — міфічних істот, що мають людську верхньою частину тіла, передні кінські ноги і риб’ячі хвости. За словами археологів, гробниця віком дві тисячі років ідеально збереглася.