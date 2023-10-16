Вибори у Польщі: за результатами екзит-полів все ще лідирує правляча партія «Право і справедливість»

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Reuters

Після опрацювання 20% бюлетенів на виборах у Польщі лідирує правляча партія «Права і справедливість» — вона має 40,9% голосів. На другому місці «Громадянська платформа» із 26% голосів.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Видання пояснює таку різницю у показниках тим, що Центральна виборча комісія опрацювала бюлетені з невеликих населених пунктів — на минулих виборах там більше підтримували «Право і справедливість», ніж у великих містах.

За прогнозами, якщо партія Ярослава Качинського збереже лідерство, то все одно не зможе отримати більшість у парламенті. Їй пророкують 198 місць із 460.

На парламентських виборах громадяни Польщі обирали 460 депутатів до Сейму (нижньої палати парламенту) і 100 сенаторів до Сенату (верхньої палати). Право голосу на виборах мають понад 29 мільйонів поляків. Вони голосували з 07:00 до 21:00 у 29 922 окружних виборчих комісіях країни та 417 виборчих комісіях за кордоном. Явка була рекордною — майже 73%.

Як вибори в Польщі можуть вплинути на Україну

«Право і справедливість» на чолі з Ярославом Качинським зацікавлена в підтримці України, тоді як «Конфедерація» виступає проти підтримки українських біженців і обіцяє зупинити «недобросовісну конкуренцію» з українськими фермерами.

Лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявляв, що Варшава зацікавлена в перемозі України, а суперечки між країнами виникли через неналежні стратегії польсько-українських відносин у нинішньому уряді. Водночас коаліція «Третій шлях» закликає покращити польсько-українські відносини, підтримує членство України в ЄС і допомогу країні, проте теж збирається боротися з напливом українського збіжжя.

«Нові ліві» підтримують вступ України до ЄС і виступають за передачу зброї, післявоєнну відбудову України та списання її зовнішнього боргу.

За будь-якого сценарію — чи самостійної перемоги партії, чи формування коаліцій — усі питання між Україною та Польщею виноситимуть на обговорення.