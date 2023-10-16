Генштаб: За добу армія рф втратила приблизно 860 військових, літак і гелікоптер
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Минулої доби російська армія втратила приблизно 860 військових, 17 танків, 23 бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, літак і гелікоптер. Загалом на війні в Україні вже загинули 288 630 росіян.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Сили оборони України продовжують наступ поблизу Мелітополя і Бахмуту.
Українські військові відбили штурм росіян на околицях Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького, Северного — там було понад 15 разів ворожих атак. Ще 15 атак відбили поблизу Марʼїнки.
Окупанти зробили 4 спроби повернути втрачену позицію в районі Роботиного на Запоріжжі, однак успіху не мали.
За добу українська авіація 15 разів вдарила по скупченнях російських військ, озброєння та військової техніки, а також по зенітно-ракетній системі ворога. Також українські захисники збили російський ударний вертоліт Мі-8.
Українські ракетні війська уразили два райони зосередження окупаційних військ, озброєння та військової техніки, дві системи ППО та 5 артилерійських систем.