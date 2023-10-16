Уночі росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині й Полтавщині. Постраждала дитина

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Telegram / Сергій Лисак

Уночі проти 16 жовтня росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровській області. Одну ракету збила ППО, а інша поцілила по Дніпровському районі.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Також окупанти пʼять разів били по Нікопольському районі з важкої артилерії та «Градів». У Нікополі снаряди пошкодили два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійну будівлю, транспортний обʼєкт, сквер, кілька будинків і зупинку. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.

У Марганецькій громаді пошкоджені два будинки, релігійний обʼєкт та електромережі.

Люди в усіх випадках не постраждали.

Росіяни також атакували Полтавщину ракетами та дронами, повідомив голова ОВА Філіп Пронін. Влучань немає, однак уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.

Попередньо, постраждали троє людей, серед них 10-річна дитина.