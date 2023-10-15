Вибори в Польщі: за результатами екзит-полу лідирує партія «Право і справедливість»

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Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

За результатами першого екзит-полу на виборах у Польщі лідирує правляча партія «Право і справедливість» із результатом 36,8% (200 місць). Друге місце посіла «Громадянська коаліція», яка набрала 31,6% (163 місця).

Наступні — «Третій шлях» із 13% голосів (55 місць), «Нові ліві» із 8,6% голосів (30 місць) і «Конфедерація», яку підтримали 6,2% виборців (12 місць).

На парламентських виборах громадяни Польщі обирали 460 депутатів до Сейму (нижньої палати парламенту) і 100 сенаторів до Сенату (верхньої палати). Право голосу на виборах мають понад 29 мільйонів поляків. Вони голосували з 7:00 до 21:00 у 29 922 окружних виборчих комісіях країни та 417 виборчих комісіях за кордоном.

Як вибори в Польщі можуть вплинути на Україну

Від результатів вибору поляків залежать майбутні польсько-українські відносини й підтримка України з боку Польщі. Наприклад, «Право і справедливість» на чолі з Ярославом Качинським зацікавлена в підтримці України, тоді як «Конфедерація» виступає проти підтримки українських біженців і обіцяє зупинити «недобросовісну конкуренцію» з українськими фермерами.

Лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявляв, що Варшава зацікавлена в перемозі України, а суперечки між країнами виникли через неналежні стратегії польсько-українських відносин у нинішньому уряді. Водночас коаліція «Третій шлях» закликає покращити польсько-українські відносини, підтримує членство України в ЄС і допомогу країні, проте теж збирається боротися з напливом українського збіжжя.

«Нові ліві» підтримують вступ України до ЄС і виступають за передачу зброї, післявоєнну відбудову України та списання її зовнішнього боргу.

За будь-якого сценарію — чи самостійної перемоги партії, чи формування коаліцій — усі питання між Україною та Польщею виноситимуть на обговорення.