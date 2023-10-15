Компанія Adobe випустила сукню, що змінює колір і візерунок
- Автор:
- Анна Холоднова
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Adobe
Компанія Adobe презентувала інтерактивну сукню, що може змінювати колір і візерунок прямо на людині. Проєкт отримав назву Project Primrose.
Про це повідомляє The Verge.
Сукня складається з гнучких текстильних дисплеїв зі вшитими сенсорними датчиками. Раніше цю технологію використовували лише на невеликих шматках тканини, зокрема вдалося створити інтерактивну сумочку.
У компанії Adobe зазначили, що згодом дизайнери зможуть застосовувати її в одязі, для меблів та інших поверхонь.