На Донеччині планують евакуювати дітей із Торецької та Мар’їнської громад

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Найближчим часом почнеться примусова евакуація родин із дітьми ще з двох громад Донеччини — Торецької та Мар’їнської.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

За його словами, у Торецькій громаді нині перебувають майже 240 дітей, у Мар’їнській — 19. Дітей почнуть вивозити до безпечних місць, коли в Міністерстві реінтеграції узгодять відповідні документи.

Станом на початок жовтня в Донецькій області залишаються 40 576 дітей. Більшість із них мешкають відносно далеко від фронту. Від 7 квітня з фронтових міст евакуювали 524 дитини.

«На жаль, були й випадки переховування дітей. Зокрема, у Бахмуті дорослі, що самі не бажали виїжджати, ховали своїх дітей за іншими адресами, щоб представники влади не змогли їх евакуювати», — розповів Ігор Мороз.