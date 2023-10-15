Австралія оштрафувала платформу Ілона Маска X на $386 тисяч

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Австралійський регулятор оштрафував платформу Ілона Маска X на 610 500 австралійських доларів ($386 000) через відмову співпрацювати в розслідуванні щодо жорстокого поводження з дітьми.

Про це пише Reuters.

Комісія з електронної безпеки оштрафувала соцмережу, тому що там не відповіли, як саме виявляють контент із жорстоким поводженням з дітьми і як швидко реагують на нього.

«Єдина причина, щоб не відповісти на важливі запитання щодо незаконного контенту та поведінки на платформах, полягає в тому, що у вас немає відповідей», — заявила комісар Джулі Інман Грант, звертаючись до X.

За австралійськими законами, які набули чинності в 2021 році, регулятор може змусити інтернет-компанії надати інформацію про свої методи безпеки в інтернеті — інакше їм загрожує штраф. Якщо X відмовиться платити штраф, регулятор може подати на компанію до суду.

Після того, як Ілон Маск купив Twitter у 2022 році, компанія закрила свій австралійський офіс. Після покупки компанії Маск заявив, що «видалення матеріалів з експлуатацією дітей є пріоритетом номер один».