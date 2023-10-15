У Польщі почалися парламентські вибори і референдум

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Reuters

У Польщі відкрили виборчі дільниці для парламентських виборів, а також розпочався референдум. Голосування триватиме з 8-ї ранку до 10-ї вечора за київським часом, пише газета Wyborcza.

На парламентських виборах громадяни Польщі обирають 460 депутатів до Сейму (нижньої палати парламенту) і 100 сенаторів до Сенату (верхньої палати). Право голосу на виборах мають понад 29 мільйонів поляків.

Також виборці отримають картку референдуму, де їм запропонують відповісти на запитання щодо підтримки продажу державних активів іноземним структурам, підвищення пенсійного віку, знесення загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю та допуску мігрантів з Близького Сходу та Африки.

Тим часом у США вибори для поляків уже завершилися. Останні виборчі дільниці в США зачинилися о 7-й ранку за київським часом — у Феніксі, Сан-Дієго, Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі, Сан-Франциско, Портленді та Сіетлі. Загалом у Штатах проголосувала рекордна кількість — понад 48 тисяч поляків.

На вибори до Сейму зареєструвалися провладна партія «Право і справедливість», опозиційна «Громадянська коаліція», ліберальна «Третій шлях», проєвропейська «Нові ліві» та одна відверто антиукраїнська «Конфедерація».

Що очікує на Україну після виборів у Польщі

Від результатів вибору поляків залежать майбутні польсько-українські відносини й підтримка України Польщею. Наприклад, «Право і справедливість» на чолі з Ярославом Качинським зацікавлена у підтримці України, тоді як «Конфедерація» виступає проти підтримки українських біженців і обіцяє зупинити «недобросовісну конкуренцію» з українськими фермерами.

Лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявляв, що Варшава зацікавлена в перемозі України, а суперечки між країнами виникли через неналежні стратегії польсько-українських відносин у нинішньому уряді. Водночас коаліція «Третій шлях» закликає покращити польсько-українські відносини, підтримує членство України в ЄС і допомогу країні, проте теж збирається боротися з напливом українського збіжжя.

«Нові ліві» підтримують вступ України до ЄС і виступають за передачу зброї, післявоєнну відбудову України та списання її зовнішнього боргу.

За будь-якого сценарію — чи самостійної перемоги партії, чи формування коаліцій — усі питання між Україною та Польщею виноситимуть на обговорення, проте поки що невідомо, наскільки легко їх буде розвʼязати.