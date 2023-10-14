У Франції закрили Лувр, Версальський палац і евакуювали людей з Ліонського вокзалу через повідомлення про бомби

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У Франції тимчасово закрили Лувр, Версальський палац і евакуювали людей з Ліонського вокзалу через повідомлення про замінування. Учора в країні запровадили найвищий рівень терористичної загрози.

Про це повідомляють BFM TV та France24.

Установи отримували повідомлення про замінування або в листах, або туди телефонували невідомі. Лувр і вокзал уже перевірили. В останньому знайшли пляшку із закисом азоту. Перевірка у Версальському палаці ще триває.

У пʼятницю, 13 жовтня, уряд Франції підвищив режим контртерористичної готовності до максимального рівня — «надзвичайна готовність до нападу». Такий рівень готовності дає змогу мобілізувати додаткові ресурси для посилення безпеки по всій країні та розгорнути до 7 тисяч солдатів.