У Франції закрили Лувр, Версальський палац і евакуювали людей з Ліонського вокзалу через повідомлення про бомби
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Will B / Unsplash
У Франції тимчасово закрили Лувр, Версальський палац і евакуювали людей з Ліонського вокзалу через повідомлення про замінування. Учора в країні запровадили найвищий рівень терористичної загрози.
Про це повідомляють BFM TV та France24.
Установи отримували повідомлення про замінування або в листах, або туди телефонували невідомі. Лувр і вокзал уже перевірили. В останньому знайшли пляшку із закисом азоту. Перевірка у Версальському палаці ще триває.
У пʼятницю, 13 жовтня, уряд Франції підвищив режим контртерористичної готовності до максимального рівня — «надзвичайна готовність до нападу». Такий рівень готовності дає змогу мобілізувати додаткові ресурси для посилення безпеки по всій країні та розгорнути до 7 тисяч солдатів.
- Це сталося на тлі закликів палестинського руху ХАМАС до священної війни проти євреїв по всьому світу. Також 13 жовтня в місті Аррасі народжений у росії чеченець напав з ножем на школу, вигукуючи «Аллах акбар». Він убив учителя й поранив ще двох людей, після чого його затримали.