Росіяни розпочали активний наступ в районі Макіївки й на Купʼянському напрямку

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За два місяці російські військові відновились за два місяці і почали активний наступ в районі Макіївки, а згодом і на Купʼянському напрямку. Тривають важкі бої.

Про це 14 жовтня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Головна мета росіян — розгромити Сили оборони України, оточити Купʼянськ і вийти на рубіж річки Оскіл. За підтримки бронетехніки й силами штурмових груп росіяни атакують десятки разів на день та ведуть щільний мінометний і артилерійський вогонь.

Сирський заявляє, що українські військові дають гарну відсіч, тому в росіян втрати й вони не досягли «суттєвих успіхів».

Зранку 14 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону, проте безуспішно. На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачені позиції біля Роботиного Запорізької області. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступ, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують їх.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян в районі Макіївки Луганської області, тут відбили понад 5 атак окупантів.

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують штурмувати південніше Бахмуту і закріплюються на досягнутих рубежах.