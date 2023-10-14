Росія обстріляла село Богатир Донецької області, загинув 11-річний хлопчик

Новини

Пресслужба КМДА

Росія з реактивної системи залпового вогню «Смерч» обстріляла село Богатир Волноваського району Донецької області — загинув 11-річний хлопчик.

Про це 14 жовтня повідомила Національна поліція.

Його 31-річна мама та 6-річний брат поранені.

Поліцейські зафіксували девʼять прильотів по житловому сектору, пошкоджені 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто й електромережа.

Поліцейські обійшли постраждалий район. Дехто в момент обстрілу встиг сховатись у підвалах, інші вижили під руїнами власних домівок.