Росія обстріляла село Богатир Донецької області, загинув 11-річний хлопчик
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба КМДА
Росія з реактивної системи залпового вогню «Смерч» обстріляла село Богатир Волноваського району Донецької області — загинув 11-річний хлопчик.
Про це 14 жовтня повідомила Національна поліція.
Його 31-річна мама та 6-річний брат поранені.
Поліцейські зафіксували девʼять прильотів по житловому сектору, пошкоджені 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто й електромережа.
Поліцейські обійшли постраждалий район. Дехто в момент обстрілу встиг сховатись у підвалах, інші вижили під руїнами власних домівок.
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