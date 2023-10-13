Сили оборони збили ще один російський літак Су-25
- Автор:
- Анна Холоднова
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armyinform.com.ua
Українські військові збили російський штурмовик Су-25, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Крім того, Сили оборони знищили безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».
Протягом доби 13 жовтня українська авіація завдала 12 ударів по скупченнях окупаційних військ, озброєння, військової техніки та мосту росіян.
- Це вже 317-й російський літак, який збили українські військові. Попередній Су-25 Сили оборони знищили 10 жовтня.
- Су-25 (за класифікацією НАТО: Frogfoot) — броньований дозвуковий штурмовик, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також для знищення об’єктів за заданими координатами.