Новини

Сили оборони збили ще один російський літак Су-25

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

armyinform.com.ua

Українські військові збили російський штурмовик Су-25, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, Сили оборони знищили безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Протягом доби 13 жовтня українська авіація завдала 12 ударів по скупченнях окупаційних військ, озброєння, військової техніки та мосту росіян.

armyinform.com.ua