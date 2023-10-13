«Горить усе місто». Росіяни четвертий день атакують Авдіївку

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Getty Images / «Бабель»

Росіяни четвертий день масовано атакують місто Авдіївка Донецької області.

Про це 13 жовтня повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Четверту добу тривають запеклі бої за місто. Ні вдень, ні вночі не вщухають ні стрілецькі бої, ні артилерія. Дуже багато працює авіація. У перший день — приблизно 15 авіаракетних ударів по місту і трохи більше по позиціях. Минула доба — вже понад 30 ракетних ударів по місту. Військові стримують, стабілізували [ситуацію], але ворог тисне з півночі, з півдня. Іноді буває синхронно. Іноді з півдня починають, а з півночі продовжують. Останні руйнування міста дуже потужні: лікарні, адміністративні будівлі, багатоповерхові будинки», — розповів Барабаш.

Під завалами є мирне населення, але людей не можуть звідти дістати, бо обстріли не вщухають.

На ранок 13 жовтня в місті залишається 1 621 людина. Евакуація триває (за три дні змогли вивести сімох людей), але через загострення не привозять гуманітарної допомоги, гігієни, проте вона є в резерві — на кілька місяців має вистачити.

Також, за словами Віталія Барабаша, росіяни кинули на штурм Авдіївки та її околиць три бригади — це близько 10 тисяч солдатів. 12 та 13 жовтня окупанти залучають велику кількість бронетехніки. «У них дуже багато резервів, сподіваємося, що знищення мосту між Ясинуватою та Горлівкою ускладнить їм логістику. Били запальними боєприпасами, горить вся Авдіївка, вони обстрілюють усім, що в них є. Останні кілька днів бʼють по дорозі до міста», — додав очільник міської військової адміністрації.