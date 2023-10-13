Netflix відкриє офлайн-майданчики з розвагами, сувернірами і рестораном

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Компанія Netflix відкриє центри Netflix House, де продаватиме товари за мотивами власних шоу.

Про це пише Bloomberg.

У 2025 році перші два майданчики з розвагами, сувенірами і рестораном планують відкрити в США, згодом — розширити концепцію по всьому світу.

«Ми бачили, як шанувальникам подобається занурюватися у світ наших фільмів і телешоу, і багато думали про те, як підняти це на новий рівень», — сказав журналістам віцепрезидент компанії Джош Саймон.

У Netflix House будуть інсталяції за мотивами популярних шоу і ресторани, де продаватимуть і повсякденну їжу швидкого приготування, і вишукані страви, десерти й алкоголь. Більше ніяких подробиць наразі не повідомляють. Компанія все ще обирає місця, де відкриє Netflix House, та опрацьовує концепцію.