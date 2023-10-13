Справа Майдану: за розстріл мітингувальників судитимуть шістьох «беркутівців»

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За безпосередній розстріл мітингувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві судитимуть шістьох колишніх міліціонерів столичної роти спецпризначення «Беркут». Досудове розслідування завершено, усі матеріали передали до суду.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора і Держбюро розслідувань.

Міліціонерів звинувачують у перешкоджанні акції протесту, перевищенні службових повноважень із тяжкими наслідками, терористичному акті, у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, умисних убивствах і замахах, а також у викраденні табельної зброї (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, кілька частин ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).

За даними слідства, за наказом вищого керівництва через їхні дії загинули 48 мітингувальників і 90 дістали вогнепальних поранень.

Прокуратура не називає імен і звань «беркутівців», а лише публікує заблюрене фото підозрюваних і вказує, що вони були з так званої чорної роти «Беркуту».

Офіс генерального прокурора

Усі шестеро наразі переховуються в росії та вже стали її громадянами, тому обвинувальний акт передали до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою (in absentia). Щодо інших 14 міліціонерів цього підрозділу, які теж причетні до розстрілів, спеціальне розслідування вже завершується.

На початку цього місяця, 4 жовтня, ДБР завершило розслідування справи про розстріл мітингувальників щодо підозрюваних з вищого керівництва держави, яке віддало наказ. Серед них Віктор Янукович і весь тодішній силовий блок України — девʼять колишніх високопосадовців.