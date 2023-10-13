Мальта дозволить підліткам ставати мерами міст і головами сіл

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Міністр місцевого самоврядування Мальти Оуен Боннічі заявив, що у країні дозволять ставати мерами міст і головами сіл громадянам із 16 років.

Про це пише Reuters.

Закон про вибори вже дозволяє кандидатам віком від 16 років балотуватися на виборах до місцевих рад на Мальті, але поки що мерам має бути принаймні 18 років.

Мальта — країна з найменшим населенням у ЄС, вона планує стати першою, де члени місцевих рад віком від 16 або 17 років можуть бути мерами та заступниками мерів.

«Це свідчить про нашу довіру до молоді», — сказав міністр Боннічі.

У Мальті є 68 місцевих рад, вони відповідають за збір відходів, мають обмежені повноваження щодо громадського порядку, обслуговування доріг тощо.

Онлайн-опитування місцевого медіа Times of Malta показало, що 97% респондентів проти такого плану.

«Засідання ради затримали, бо мер чекає, поки мати підвезе його до офісу», — пожартував один з коментаторів ініціативи, адже водійські права на Мальті видають після 18 років.