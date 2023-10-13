Генштаб: За добу росія втратила 1 030 окупантів і 26 танків
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images
Протягом минулої доби між Силами оборони України й російським військом відбулося 64 бойові зіткнення. Українські військові ліквідували 1 030 окупантів, 26 танків, 49 бронемашин і 44 артсистеми.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
На Авдіївському напрямку росіяни безуспішно намагаються прорвати оборону українських підрозділів, які відбили понад 20 атак у районах Авдіївки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Купʼянському напрямку українські військові відбили пʼять атак ворога в районі Синьківки й вісім біля Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони стримують наступ окупантів у районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області. Там українці відбили понад пʼять атак ворога.
На Бахмутському напрямку українські бійці штурмують південніше Бахмуту Донецької області. А на Марʼїнському протягом минулої доби Сили оборони відбили понад десять атак у районах Марʼїнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.