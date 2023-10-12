Податкова служба США вимагає у Microsoft $28,9 мільярда

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Податкова служба США (IRS) повідомила Microsoft про те, що компанія має сплатити $28,9 мільярда, плюс штрафи та відсотки за 2004—2013 роки.

Про це пише Reuters.

За даними Microsoft, податковий орган США перевіряє, як компанія розподіляє свій прибуток між різними країнами та юрисдикціями.

Компанія також заявила, що не погоджується з висновками IRS і планує оскаржити їх спочатку у внутрішньому провадженні, а потім, у разі необхідності, в суді.

Податкове управління повідомило журналістам, що законодавство США не дозволяє підтверджувати чи спростувати перевірку будь-якого платника податків.