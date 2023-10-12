У Великій Британії обрали переможців премії Wildlife Photographer of the Year. На першому місці — краб-підкова
- Автор:
- Анна Холоднова
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LAURENT BALLESTA/WPY
Лондонський музей природознавства оголосив переможців 59-ї щорічної премії Wildlife Photographer of the Year (WPY). Перше місце здобув знімок краба-підкови від фотографа Лорана Баллести.
Про це повідомляє BBC.
Баллеста став лише другим фотографом за 59-річну історію WPY, який виграв конкурс двічі. У 2021 році він отримав головний приз за фото окунів під час нересту.
17-річний Кармель Бехлер з Ізраїлю став найкращим молодим фотографом дикої природи. Він зняв двох сипух у вікні занедбаної будівлі через вікно батькового автомобіля.
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- Wildlife Photographer of the Year — один з найпрестижніших конкурсів у світовій фотографії. Журнал BBC Wildlife започаткував його у 1964 році. Зараз премію організовує Лондонський музей природознавства.