У Великій Британії обрали переможців премії Wildlife Photographer of the Year. На першому місці — краб-підкова

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LAURENT BALLESTA/WPY

Лондонський музей природознавства оголосив переможців 59-ї щорічної премії Wildlife Photographer of the Year (WPY). Перше місце здобув знімок краба-підкови від фотографа Лорана Баллести.

Про це повідомляє BBC.

LAURENT BALLESTA/WPY

Баллеста став лише другим фотографом за 59-річну історію WPY, який виграв конкурс двічі. У 2021 році він отримав головний приз за фото окунів під час нересту.

17-річний Кармель Бехлер з Ізраїлю став найкращим молодим фотографом дикої природи. Він зняв двох сипух у вікні занедбаної будівлі через вікно батькового автомобіля.

CARMEL BECHLER/WPY

Хуан Хесус Гонсалес Ахумада зняв, як пуголовки жаб ласують мертвим горобцем. Його фотографія перемогла в категорії «Поведінка: амфібії та рептилії».

JUAN JESÚS GONZALEZ AHUMADA/WPY

Аміт Ешель став свідком бійки між двома самцями нубійських козлів в ізраїльській пустелі Зін. Бій тривав близько 15 хвилин. Фотографія Ешеля перемогла в категорії «Тварини в їхньому середовищі».

AMIT ESHEL/WPY

Леннарт Верхевель переміг у категорії «Океани: ширша картина». На його фото — викинута на берег косатка на нідерландсько-бельгійському кордоні. Розтин показав, що тварина була голодна і дуже хвора.

LENNART VERHEUVEL/WPY

Гід французького природного парку «Веркор» Лука Мелькарн сфотографував засніженого козла і здобув нагороду в категорії «Висхідна зірка».

LUCA-MELCARNE/WPY