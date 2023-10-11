У Японії старі кришки каналізаційних люків продадуть колекціонерам

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Japan Stock Photography/Alamy

Міська влада Кіото заявила, що вперше продаватиме залізні кришки люків колекціонерам. Їх можна буде придбати за 3 000 єн ($20) за штуку.

Про це пише The Guardian.

Japan Stock Photography/Alamy

У Японії залізні кришки люків вважають цінними витворами мистецтва та символами регіональної гордості. Там зображують місцеві памʼятки, знаменитостей, тварин, рослини і навіть покемонів.

Japan Stock Photography/Alamy

У Кіото є близько 160 тисяч люків. Ті, які встановлені на дорогах, мають термін придатності близько 15 років, а ті, що на тротуарах, служать близько 30 років.

Щороку в місті замінюють 1 500 кришок — місто хоче й надалі знаходити їм нових власників.

Japan Stock Photography/Alamy

«Спочатку ми продамо три, і якщо це вдасться, ми хотіли б продати більше», — сказав журналістам представник каналізаційного бюро.