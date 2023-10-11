У США на щорічному конкурсі обрали найтовстішого ведмедя

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National Park Service

У Національному парку і заповіднику «Катмай» на Алясці визначили нового переможця «Тижня товстого ведмедя». Ним стала ведмедиця 128 Grazer, яка вперше виборола цей титул.

Про це пише BBC.

Ведмеді в національному парку відгодовуються, перш ніж впадати в зимову сплячку, коли їм доводиться жити за рахунок своїх жирових запасів. У 2014 році колишній наглядач парку Майк Фітц заснував онлайн-конкурс, який став дуже популярним у США. Коли ведмеді закінчують підготовку до зимової сплячки, фанати голосують за свого улюбленого учасника, поки одного з них не оберуть найтовстішим.

National Park Service

Цього року ведмедиця Grazer отримала 108 321 голос. На другому місці опинився 32 Chunk із 85 тисячами голосів.

Grazer поселили на території парку ще дитинчам у 2005 році, і відтоді вона стала однією з найуспішніших рибалок і народила два виводки ведмежат.

«Поєднання вправності та міцності робить її одним із найгрізніших, успішних і найпристосованіших ведмедів на річці Брукс», — заявили в Службі національних парків США.