У США на щорічному конкурсі обрали найтовстішого ведмедя
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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National Park Service
У Національному парку і заповіднику «Катмай» на Алясці визначили нового переможця «Тижня товстого ведмедя». Ним стала ведмедиця 128 Grazer, яка вперше виборола цей титул.
Про це пише BBC.
Ведмеді в національному парку відгодовуються, перш ніж впадати в зимову сплячку, коли їм доводиться жити за рахунок своїх жирових запасів. У 2014 році колишній наглядач парку Майк Фітц заснував онлайн-конкурс, який став дуже популярним у США. Коли ведмеді закінчують підготовку до зимової сплячки, фанати голосують за свого улюбленого учасника, поки одного з них не оберуть найтовстішим.
Цього року ведмедиця Grazer отримала 108 321 голос. На другому місці опинився 32 Chunk із 85 тисячами голосів.
Grazer поселили на території парку ще дитинчам у 2005 році, і відтоді вона стала однією з найуспішніших рибалок і народила два виводки ведмежат.
«Поєднання вправності та міцності робить її одним із найгрізніших, успішних і найпристосованіших ведмедів на річці Брукс», — заявили в Службі національних парків США.
- Минулого року найтовстішим став ведмідь 747, він випередив свого суперника 901 на понад 11 тисяч голосів. Уперше він переміг у конкурсі у 2020 році.