Росіяни поцілили в гімназію у Нікополі. Загинули троє людей

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Telegram / Сергій Лисак

Росія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Двоє людей загинули, зруйнована гімназія.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Під завалами рятувальники ще шукають людей. Постраждалі — працівники гімназії, їм 24 і 71 рік. Лисак опублікував фото наслідків російської атаки:

Також російські снаряди пошкодили 42 приватних будинки, 18 господарських споруд та інфраструктурний обʼєкт.

Станом на 18:35 рятувальники дістали з-під завалів гімназії тіло ще однієї людини. Кількість жертв зросла до трьох. Під завалами, імовірно, перебуває ще один постраждалий. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

На місці працюють 46 працівників ДСНС та 13 одиниць техніки.