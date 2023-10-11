Росіяни поцілили в гімназію у Нікополі. Загинули троє людей
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- Анна Холоднова
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Telegram / Сергій Лисак
Росія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Двоє людей загинули, зруйнована гімназія.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Під завалами рятувальники ще шукають людей. Постраждалі — працівники гімназії, їм 24 і 71 рік. Лисак опублікував фото наслідків російської атаки:
Також російські снаряди пошкодили 42 приватних будинки, 18 господарських споруд та інфраструктурний обʼєкт.
Станом на 18:35 рятувальники дістали з-під завалів гімназії тіло ще однієї людини. Кількість жертв зросла до трьох. Під завалами, імовірно, перебуває ще один постраждалий. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
На місці працюють 46 працівників ДСНС та 13 одиниць техніки.
- Уночі проти 11 жовтня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район. З важкої артилерії гатили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадах. Постраждала 78-річна жінка.