Компанія Xerox остаточно виходить з російського ринку

Новини

linkedIn

Американська компанія Xerox остаточно йде з росії та продає бізнес місцевій компанії.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Xerox обмежила свою діяльність у росії.

Компанія стверджує, що вела бізнес лише з окремими клієнтами та партнерами в повній відповідності санкцій США. Зараз Xerox продає свою російську дочірню компанію.