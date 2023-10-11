Компанія Xerox остаточно виходить з російського ринку
- Автор:
- Анна Холоднова
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Американська компанія Xerox остаточно йде з росії та продає бізнес місцевій компанії.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Xerox обмежила свою діяльність у росії.
Компанія стверджує, що вела бізнес лише з окремими клієнтами та партнерами в повній відповідності санкцій США. Зараз Xerox продає свою російську дочірню компанію.
- Минулого року про вихід з російського ринку до кінця 2022 року оголосили також компанії звʼязку Nokia та Ericsson. А компанія Apple заборонила адаптувати телефони iPhone 14 під мережі операторів звʼязку в росії.