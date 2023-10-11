Міноборони: До 2026 року кожен військовий ЗСУ має вільно розмовляти англійською

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Міністерство оборони України працює над тим, щоб до 2026 року кожний військовий Збройних сил вільно розмовляв англійською мовою.

Про це 11 жовтня під час брифінгу повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль.

«Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою», — сказав Володимир Коваль.

Одним із пріоритетів є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою.

Сьогодні у закладах військової освіти до викладання залучають кращих військових практиків, а також вчених — вони допомагають підготувати офіцерів-операторів ситуаційної обізнаності.