Телескоп «Джеймс Вебб» показав найбільшу область зореутворення в Малій Магеллановій Хмарі

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NASA, ESA, CSA, STScI, N. Habel (JPL)

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» продемонстрував найяскравішу та найбільшу область зореутворення в Малій Магеллановій Хмарі — NGC 346.

Про це пише NASA.

Мала Магелланова Хмара — галактика-супутник Чумацького Шляху. Ця маленька галактика виникла раніше за Чумацький Шлях, тому вона містить менше важких елементів, що утворюються в зірках після ядерного синтезу і вибухів наднових, ніж наша галактика. Відомо, що космічний пил утворюється з важких елементів, наприклад, кремнію і кисню, тому вчені очікували, що Мала Магелланова Хмара не матиме значної кількості пилу.

NASA, ESA, CSA, STScI, N. Habel (JPL)

Однак нове зображення показало велику кількість пилу в цьому регіоні. Дослідницька група шукала найчервоніші зірки та виявила 1 001 точкове джерело світла, більшість — це молоді зірки, які досі сидять у своїх «пилових коконах».

Завдяки цьому зображенню вчені можуть провести більш повний перепис зірок і протозірок у Малій Магеллановій Хмарі. Це допоможе зрозуміти галактики, які існували мільярди років тому, коли зореутворення було на піку, а концентрація важких елементів була нижчою, ніж зараз.