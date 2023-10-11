До проєкту державного бюджету на 2024 рік подали 1 620 поправок — на додаткові 12,5 трильйона гривень

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Народні депутати подали до законопроєкту № 10000 про державний бюджет на 2024 рік 1 620 поправок — на загальну додаткову суму 12,5 трильйона гривень.

Про це 11 жовтня повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона пояснила, що врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) і допомога партнерів становлять максимум 3,96 трильйона гривень на рік, і їх вже розподілили на видатки в проєкті бюджету.

Бюджет на 2024 рік

Уряд на засіданні 15 вересня ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. У Раді його ще не розглядали. Основний пріоритет бюджету — безпека і оборона. Закладені кошти на оборону — 1 692,6 мільярда гривень, або 21,6% ВВП. Передбачені також видатки на оборонно-промисловий комплекс — 55,8 мільярда гривень, а саме на виробництво зброї в Україні. Також з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну людину на місяць має збільшитися до 2 920 гривень, для працездатних — 3 028 гривень, для людей, які втратили працездатність, — 2 361 гривні. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата має становити 7 100 гривень , з 1 квітня — 8 000.

Дефіцит бюджету заклали на рівні 1,6 трильйона — це близько 20,4% прогнозного ВВП. Уряд профінансує дефіцит бюджету через розміщення облігацій внутрішніх державних позик (на 421,6 мільярда гривень) і зовнішні запозичення (1,77 трильйона). Загалом у 2024 році Україна потребуватиме майже $43 мільярди зовнішнього фінансування (гранти й кредити).