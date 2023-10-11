Розкрадання газу на 2,1 мільярда гривень. Нардепу Ярославу Дубневичу оголосили про підозру

Новини

Кузьмін Олександр / УНІАН

Національне антикорупційне бюро іа Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату від групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу в заволодінні та розкраданні державного газу на 2,1 мільярда гривень.

НАБУ і САП імʼя підозрюваного не називають, проте джерела «Бабеля» в антикорупційних органах називають саме Дубневича. Нардепу закидають розтрату майна (ч. 5 ст. 191 КК) і відмивання грошей (ч. 3 ст. 209 КК), за що загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

За версією слідства, підконтрольні його компаніям теплові електростанції Новояворівська та Новороздольська (Львівська область) уклали низку угод про закупівлю за пільговими цінами газу в НАК «Нафтогаз України» для виробництва теплової енергії для населення. Проте газ витратили на виробництво електроенергії, яку потім продали ДП «Енергоринок» за ринковою ціною. Газ ТЕЦ отримували у 2013—2017 роках.

ТЕЦ за цією схемою отримали надприбутки на понад 3,5 мільярда гривень. Дубневич, як вважає слідство, упродовж 2013—2018 років відмив понад 450 мільйонів зі вказаної суми, переводячи їх на рахунки підконтрольної ТОВ і компаній-нерезидентів, а потім повертаючи їх в Україну під виглядом інвестицій в бізнес у Львівській області.

НАБУ показало схему розкрадання, у якій нардепа вважають організатором.

Пресслужба НАБУ

Цю справу розслідують давно. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили в січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень) і в серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 мільйона). Щодо пʼятьох підозрюваних обвинувальні акти вже в суді. На майнові комплекси обох ТЕЦ вартістю близько 800 мільйонів гривень наклали арешт.

Зараз вирішується питання про обрання Дубневичу запобіжного заходу. Слідство триває.