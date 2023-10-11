Ізраїль отримав військову допомогу від США. Що сталося за ніч

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Перший літак США з боєприпасами приземлився в Ізраїлі — це частина військової допомоги ЦАХАЛ. Вашингтон заявляв, що посилить «Залізний купол» над країною.

Про це пише The Times of Israel.

За добу Армія оборони Ізраїлю завдала масованих авіаударів у секторі Гази, вразивши понад 200 цілей у районі самої Гази, як кажуть у ЦАХАЛ, у «гнізді терору».

Також у ЦАХАЛ повідомляють, що військові уразили кілька морських цілей ХАМАС у секторі Гази та ліквідували водолаза, який хотів проникнути в Ізраїль морем.

На кордонах із сектором Гази Ізраїль розмістив понад 300 тисяч військових.

Пропускний пункт на кордоні сектора Гази та Єгипту «Рафах» теж був під ударом ізраїльських військових.

Кількість загиблих з дня нападу бойовиків ХАМАС зросла до 1 200 з ізраїльської сторони. Майже 3 000 людей отримали поранення, а доля 150 людей, які в заручниках, — невідома. Число загиблих із палестинської сторони зросло до 900, тоді як 260 тисяч людей стали внутрішньо переміщеними особами в секторі Гази, пишуть арабські медіа.

Тим часом у Газі енергетична компанія написала, що може закритися «протягом годин», оскільки «у неї закінчується паливо». Перед цим уряд Ізраїлю оголосив, що запровадить повну блокаду в Газі, включно із забороною на транспортування їжі, води та палива.

Що зараз відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.

Станом на ранок 10 жовтня Ізраїль заявив, що повністю контролює кордон із сектором Гази.