Події в Ізраїлі лише підкреслюють важливість підтримки України. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 10 жовтня

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«Бабель»

Атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль та операція в секторі Гази у відповідь відвернули увагу від України. Тель-Авів розраховує на підтримку західних союзників у момент найбільшого виклику своєму існуванню як незалежної держави після Війни Судного дня 1973 року. Однак із цього не випливає, що напад росії на Україну має відійти на другий план, пише в колонці для POLITICO американський дипломат із 37-річним досвідом, старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Майкл МакКінлі. І бойові дії в Ізраїлі та секторі Гази, і війна в Нагірному Карабасі, і накопичення Сербією сил на кордоні Косова ― прояви розбалансування системи світового порядку, яке почалося 20 місяців тому із повномасштабного вторгнення росіян до України, пише МакКінлі. Світ перетворюється на менш стабільне й більш жорстоке місце.

Якщо США не хочуть, щоб війна в Україні перетворилась на одну з «безкінечних воєн», Вашингтон має переформулювати своє ставлення і до війни, і до підтримки України в ній. Дипломат пропонує конкретні деталі цього формулювання. По-перше, треба визнати, що росія виявилась сильнішим і витривалішим противником, ніж досі вважалось. І що Україна має стати надійним барʼєром для цього новітнього варварства. Тому Захід має озброїти Київ достатньо не лише для того, щоб він дав росіянам належний відпір, а й щоб збройна міць України стримувала росіян у майбутньому.

По-друге, західні лідери мають донести до свого населення, що нові умови потребують більшої уваги до озброєння. Країни НАТО мають почати відповідати вимозі виділяти на оборону не менше 2% ВВП. Треба відновити й збільшити запаси снарядів. Щоб у випадку, коли постає нагальна потреба втрутитись ― як-от зараз на Близькому Сході ― західні союзники могли діяти швидко і скоординовано.

По-третє, важливо прийняти українців такими, які вони є ― складною нацією, яка постала перед майже нездоланним викликом. Треба перестати очікувати від Києва безгрішності й вимагати блискавичних операцій, пише МакКінлі. Так, українці мають обмежені бойові можливості. Так, корупція в Україні є проблемою. І так, треба буде допомагати українській економіці та біженцям іще роками. Це серйозні виклики. Але це не скасовує факту, що на них необхідно відповідати. Адже зрозуміло, що війна в Україні та її наслідки ― основоположні для багатьох ключових теперішніх проблем. Те, як вона закінчиться, вплине і на принцип непорушності кордонів, і на домовленості щодо контролю за використанням ядерної зброї, і на забезпечення світу енергією та продовольством, і взагалі на виконання міжнародних домовленостей. Якщо Україна зазнає поразки, світ повернеться до того стану, з якого він лише вийшов у 1945 році. І якщо так станеться, варто очікувати ще багато конфліктів на кшталт того, що знову розгорівся в Ізраїлі.

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