Науковці встановили вік найдавніших слідів людини в Америці

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Reuters

Дослідники зʼясували , що викопні сліди людини в Нью-Мексико, імовірно, є найдавнішим прямим доказом присутності людини в Америці. Їхній вік становить від 21 до 23 тисяч років.

Про це пише The Guardian.

Reuters

Це відкриття спростовує теорію про те, що люди досягли Америки лише за кілька тисяч років до того, як океан перекрив Берингів міст між сучасною територією росії та Аляскою. Підвищення рівня води там відбулося приблизно 15 тисяч років тому.

Під час нового дослідження науковці виділили близько 75 тисяч частинок пилку з того ж осадового шару, в якому знайшли сліди. Їхній вік встановили за допомогою вуглецевого аналізу.

«Це питання завжди було суперечливим, тому що воно дуже важливе — воно стосується того, як ми розуміємо останню главу заселення світу», — каже археолог Томас Урбан.