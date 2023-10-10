ЦАХАЛ заявив про обстріл Ізраїлю з території Сирії та удари у відповідь

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ЦАХАЛ заявив про обстріл Ізраїлю з території Сирії.

«Нещодавно було ідентифіковано кілька запусків із Сирії на територію Ізраїлю, частина [снарядів] перетнула територію Ізраїлю та, ймовірно, впала на відкритій місцевості», — йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.

Військові ЦАХАЛ завдають ударів у відповідь з артилерії та мінометів.

Речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон у коментарі Укрінформу 10 жовтня заявила, що ХАМАС закликав «Хезболлу» на півночі, ізраїльських арабів і палестинців у Лівані, Сирії та окрузі Юдеї та Самарії приєднатися до війни проти Ізраїлю.

Що зараз відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.

Станом на ранок 10 жовтня Ізраїль заявив, що повністю контролює кордон із сектором Гази.

Станом на вечір 10 жовтня загинуло щонайменше тисячу ізраїльтян, 2 901 людину поранено. Із палестинської сторони заявляють про 900 загиблих і 4 500 поранених.