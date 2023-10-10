Сили оборони знищили російський літак Су-25

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armyinform.com.ua

Українські захисники збили російський штурмовик Су-25, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби 10 жовтня Сили оборони збили російський Су-25 та сім розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Де саме це сталося, не уточнюють.

armyinform.com.ua

Крім того, українська авіація 11 разів вдарила по скупченнях російських окупантів, їхнього озброєння та військової техніки та 5 разів — по зенітно-ракетних комплексах росіян.