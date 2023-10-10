ГУР: Росія передала бойовикам ХАМАС західну стрілецьку зброю, захоплену в Україні

Новини

Chris McGrath / Getty Images

Росіяни заздалегідь передали терористам ХАМАС трофейну західну зброю, захоплену в Україні.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що мова йде лише про невеликі обсяги стрілецької зброї. Цю інформацію ГУР отримав з різних джерел, зокрема, оперативним шляхом.

Юсов нагадав, що українські захисники здобули в боях проти росіян велику кількість техніки, важкого озброєння і стрілецької зброї.

«На превеликий жаль, є окремі випадки щодо [захоплення] стрілецької зброї і з боку загарбників. Окремі зразки контрабандними каналами передані ХАМАС, щоб реалізувати інформаційно-психологічну операцію проти України на міжнародній арені», — зазначив він. За словами представника ГУР, таким чином росія намагається послабити підтримку України з боку союзників.

Юсов вважає, що передача трофейної зброї відбулася заздалегідь. Це свідчить, що росія знала про плани ХАМАС.

«Навіть з реакції російських пропагандистів і «професійних ротів Кремля» ми бачимо, що це комплексна підготовлена реакція, яка була достатньо оперативно розгорнута. Тобто, можна стверджувати, що держава-терорист рф була так чи інакше проінформована про чергову ескалацію і атаки на Ізраїль», — сказав він.