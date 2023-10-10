УЄФА оголосила місця проведення чемпіонатів Євро 2028 і 2032 років
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 10 жовтня оголосила місця проведення двох найближчих європейських чемпіонатів з футболу.
Так, Євро-2028 прийматимуть Велика Британія та Ірландія, а Євро-2032 — Італія та Туреччина.
Щодо Євро-2028, то медіа писали, що матчі відбуватимуться в Лондоні, Кардіффі, Манчестері, Ліверпулі, Ньюкаслі, Бірмінгемі, Глазго, Дубліні та Белфасті.
- УЄФА все ж вирішила не допускати російські команди U-17 до європейських змагань.