УЄФА оголосила місця проведення чемпіонатів Євро 2028 і 2032 років

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Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 10 жовтня оголосила місця проведення двох найближчих європейських чемпіонатів з футболу.

Так, Євро-2028 прийматимуть Велика Британія та Ірландія, а Євро-2032 — Італія та Туреччина.

Щодо Євро-2028, то медіа писали, що матчі відбуватимуться в Лондоні, Кардіффі, Манчестері, Ліверпулі, Ньюкаслі, Бірмінгемі, Глазго, Дубліні та Белфасті.