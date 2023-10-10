Уперше на Netflix відбудеться премʼєра українського серіалу

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Премʼєра серіалу «Перші дні» (Those Who Stayed) відбудеться на Netflix 1 листопада одночасно в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, балтійських і балканських країнах.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі компанії FILM.UA Group.

Серіал «Перші дні» має шість епізодів, які розповідають шість історій людей на початку повномасштабної російсько-української війни. Там є мати, яка живе з дитиною і двома чоловіками — нинішнім і колишнім, хлопець, який застав війну на роботі в зоопарку, безхатько, що допомагає ТрО, та інші.

У понад 12 країнах, зокрема в Ісландії, Австралії та Франції, стрічку показуватимуть національні телеканали.

До виробництва серіалу приєднувалися телеканали Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE), а світовим дистриб’ютором стала німецька компанія Red Arrow Studios International.