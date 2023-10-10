Над Одещиною збили 23 безпілотники. Є влучання

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Степанов Анатолій / УНІАН

Уночі 10 жовтня російські окупанти протягом трьох годин атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це пише голова ОВА Олег Кіпер.

Над регіоном Сили протиповітряної оборони знищили 23 дрони Shahed.

Однак є влучання по логістичній інфраструктурі. Люди не постраждали.

Загалом у ніч на 10 жовтня росіяни запустили по Україні 36 дронів із мису Чауда з тимчасово окупованого Криму. ППО збила 27 дронів.